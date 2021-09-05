Шведська модель Ельза Госк завжди вражає своїх прихильників бездоганним смаком. Красуня любить стильно одягатися та показувати своїй 7-мільйонній аудиторії трендові образи.

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Цього разу "ангел" Victoria's Secret приміряла затишний осінній елемент гардеробу – светр в парі з літнім взуттям і панамою. Знаменитість написала в дописі, що в такому аутфіті вона зібралася на вечерю. Стилісти навряд чи схвалять такий образ для походу в ресторан, втім для прогулянки він підійде ідеально.

Образ Ельзи Госк

Перед об’єктивом фотокамер манекенниця постала у синіх класичних джинсах, які доповнила стильним молочним светром у чорні смужки від бренду Toteme. Цікавий образ білявка доповнила плюшевою панамою відтінку слонової кістки.

Модель також приміряла темно-зелені замшеві в’єтнамки, які Розі Гантінтон-Вайтлі створила в колаборації з італійським брендом Gia. До молочного светру та головного убору Ельза підібрала білу сумку від улюбленого бренду The Row. Такий шкіряний аксесуар коштує на сайті 70 тисяч гривень.

Знаменитість зробила на волоссі легенькі хвильки, а на обличчі – природний макіяж. Серію стильних кадрів модель зробила біля чорного гелендвагена.



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі