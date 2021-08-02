1 серпня на італійському острові Капрі відбулася благодійна гала-вечеря LuisaViaRoma х UNISEF на підтримку знедолених дітей у всьому світі. Зіркою цього заходу стала Кеті Перрі у дивовижних образах.

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Кеті Перрі стала хедлайнеркою вечора разом зі співаком Джоном Леджентом. Вони виконали кілька композицій дуетом. Артистка двічі змінювала вбрання під час заходу.

Вихід Кеті Перрі на червону доріжку

Для благодійного концерту співачка обрала строгу сукню-футляр від Pierre Cardin із яскравими акцентами на рукавах: атласні пелюстки стали чудовим доповненням її образу.

Не забула артистка і про зачіску. Волосся Кеті Перрі сплела у пучок, що стильно виглядало у поєднанні з її сукнею. А завершальним штрихом цього зіркового виходу став макіяж з акцентом на очі.

Кеті Перрі виступила на благодійному вечорі UNISEF

Друге вбрання зірки вражало не менше. Над його створенням працював модний дім Dolce & Gabbana. Сліпуча сукня Кеті Перрі, оздоблена паєтками та шлейфом ніжного білого кольору, що яскраво контрастував із золотим блиском – це саме те вбрання, яким запам'ятається LuisaViaRoma х UNISEF.