Слайдери – актуальне взуття цього літа: які вироби представили дизайнери

Традиційне пляжне взуття стало головним взуттєвим трендом цього сезону. Дизайнери радять звернути особливу увагу на слайдери, які комфортом не поступаються сандалям чи в’єтнамкам.

2020 рік став переломним у модній індустрії. Елементи гардеробу, які раніше вважалися виключно домашніми, модниці почали носити в місті та залюбки потрапляли в об’єктиви стрітстайл-фотографів.

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До прикладу, в’єтнамки раніше брали для відпочинку на морі, біркенштоки були домашнім взуттям, а крокси здебільшого носили пенсіонери та діти. Зараз це взуття люблять всі фешіоністи, які поєднують його зі штанними костюмами та ніжними сукнями.

Цього літа зверніть увагу на слайдери, які в народі називають шльопанцями. Саме вони у колекціях брендів весна-літо 2021 посіли чільне місце. Шкіряні моделі стануть чудовим доповненням до ділового гардероба, а плюшеві слайдери нагадуватимуть вам про домашній затишок.

Бренд Valentino представив шкіряну модель з фігурним ліпленням, що нагадує пелюстки троянд. Більш лаконічну модель представили на моделях Salvatore Ferragamo прикрасивши карамельні слайдери невеликими стійкими підборами.



Слайдери – стильне літнє взуття / Vogue



Слайдери – стильне літнє взуття / Vogue

Victoria/Tomas на літо радять придбати модель на масивній підошві, а Gabriela Hearst – на корковій.



Слайдери – стильне літнє взуття / Vogue



Слайдери – стильне літнє взуття / Vogue

Rosetta Getty пропонують поєднувати плетене взуття з елегантним штанним костюмом, Balenciaga міксують хутряні слайдери із сукнею сорочкового крою, а Celine прикрашають утилітарний образ плюшевими ніжно-рожевими капцями.



Слайдери – стильне літнє взуття / Vogue



Слайдери – стильне літнє взуття / Vogue



Слайдери – стильне літнє взуття / Vogue