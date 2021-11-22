Скандинавська мода: яким верхнім одягом доповнюють свої образи інфлюенсери

Скандинавський стиль ми звикли асоціювати з мінімалістичною естетикою та стриманою колірною палітрою, втім зараз модниці почали активніше додавати в образи кольори та форми.

Все частіше на вулицях Стокгольма та Копенгагена зустрічаються модниці у сукнях кольору фуксії з невагомими рукавами, різнокольорових светрах та шкіряних штанах та пальтах зі складними принтами.

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Верхній одяг у скандинавських дівчат відіграє важливу роль, особливо в осінньо-зимовому гардеробі. Яким пальтам, дублянкам та пуховикам віддають модні дівчата – читайте далі.

Перніль Тейсбек

Данська інфлюенсерка на своєму прикладі показує, як застосовувати скандинавський стиль у повсякденному житті. Вона вміло поєднує останні тренди з базовим верхнім одягом. Молочне довге пальто Перніль довершує білими чоботами на масивній підошві, а от міні дублянку карамельного відтінку дівчина поєднує з трикотажною сукнею.



Актуальні аутфіти скандинавських модниць / Фото з інстграму інфлюенсерок



Актуальні аутфіти скандинавських модниць / Фото з інстграму інфлюенсерок

Емілі Сіндлев

Зірка стрітстайлу Емілі Сіндлев обожнює яскраві кольори. Вона вміє вписати найексцентричніші речі в повсякденний гардероб і має в них гармонійний вигляд. Велюровий чорний пуховик Емілі чудово комбінує з черевиками на шнурівках, а оранжеве пальто оверсайз з широкими голубими джинсами.



Актуальні аутфіти скандинавських модниць / Фото з інстграму інфлюенсерок



Актуальні аутфіти скандинавських модниць / Фото з інстграму інфлюенсерок

Тіна Андреа

Модниця з Осло Тіна Андреа урізноманітнила свій гардероб найтрендовішим верхнім одягом цього сезону. У її арсеналі стильних аутфітів можна помітити коричневу кучеряву шубу, яку вона носить зі шкіряними штанами, а стильне стьобане пальто одягає під молочні чоботи на підборах.



Актуальні аутфіти скандинавських модниць / Фото з інстграму інфлюенсерок



Актуальні аутфіти скандинавських модниць / Фото з інстграму інфлюенсерок

Каролін Бломст

Instagram-акаунт Каролін Бломст переповнений величезним різноманіттям верхнього одягу на будь-який смак – від дублянок-авіаторів до елегантних пальт. Модниця зі Швеції картате пальто поєднує з бретонкою, а чорний пуховик – з головним убором балаклавою.

Чорне елегантне пальто Каролін довершує не лише чорною бейсбол кою, але й вдало освіжає завдяки молочним черевикам.



Актуальні аутфіти скандинавських модниць / Фото з інстграму інфлюенсерок



Актуальні аутфіти скандинавських модниць / Фото з інстграму інфлюенсерок



Актуальні аутфіти скандинавських модниць / Фото з інстграму інфлюенсерок