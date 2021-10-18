Розі продовжує диктувати тренди своїй 13-мільйонній аудиторії. За усю свою кар’єру британка стана іконою стилю та однією з найпопулярніших модних інфлюенсерок.

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Красуня вміло поєднує між собою кольори, але й матеріали. Супермодель показує, як стильно доповнити в’язані та шкіряні речі легким сатином. Її вміння створювати розкішні образи зібрало навколо неї мільйони прихильників зі всього світу.

Образ Розі Гантінгтон-Вайтлі

Супермодель приміряла об’ємний трикотажний сірий светр з високим горлом від бренду BAZILIKA. Модель стилізувала виріб з молочною сатиновою спідницею та доповнила аутфіт сірими чобітьми на підборах, які створила у колаборації з італійським брендом Gia Borghini.

Розі використала модний hair-тренд та залишила своє волосся у горловині светра. На обличчі знаменитість зробила природний макіяж та довершила стильний аутфіт бежево-молочною сумкою з овчиною.



Розі Гантінгтон-Вайтлі показує затишний осінній образ / Фото з інстаграму моделі



Розі Гантінгтон-Вайтлі показує затишний осінній образ / Фото з інстаграму моделі