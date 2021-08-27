Джастін та Гейлі вже давно зарекомендували себе, як одну з наймодніших пар Голлівуду. Стилістка Джастіна – Карла Уелч та Гейлі – Мейв Рейлі щоразу придумують для пари цікаві аутфіти, в яких подружжя красується перед фотокамерами.

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Під час останньої прогулянки закохані продемонстрували бездоганні стильні образи, які закохані пари можуть легко продемонструвати на собі.

Образ Гейлі та Джастіна Бібера

Гейлі Бібер прогулялася Лос-Анджелесом у сірому топі, блейзері з гіперболізованою лінією плеча від Magda Butrym та сірих штанах класичного крою Brandy Melville. Образ знаменитості доповнили оранжево-червоні кросівки від New Balance.

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Інфлюенсерка любить сумки від бренду BY FAR, тож підібрала до монохромного образу сумку чорного кольору за 16 500 гривень. Аутфіт знаменитості довершили короткі сріблі ланцюжки та сережки-кільця. Не обійшлась супермодель без своїх улюблених чорних сонцезахисних окулярів.

Співак Джастін Бібер одягнув чорну базову футболку, а на низ – класичні чорні штани. Зверху він одягнув мінімалістичну чорну сорочку, розбавивши black total look голубими кедами Converse. Чоловік манекенниці любить прикраси, тому доповнив свій образ масивним срібним ланцюжком та цікавим виробом з кольоровими ведмедиками.



Модний образ Джастіна та Гейлі Бібер / Фото Elle



Модний образ Джастіна та Гейлі Бібер / Фото Elle