Шведська модниця Ельза Госк одягнула наймоднішу сукню в квітковий принт

Шведська манекенниця Ельза Госк прилетіла на кілька днів додому у Швецію, а потім відправилася в Лондон на модну церемонію British Fashion Awards. Там вона показала бездоганний образ у пишній сукні.

Увечері, 29 листопада, в концертному залі Royal Albert Hall відбулася церемонія вручення нагород найкращим представникам модної індустрії. На цю світську подію прилетіла й шведська модель Ельза Госк, яка вже довгий період живе з чоловіком і дитиною у США.

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Після народження донечки Тууліккі білявка увесь вільний час проводила з дитиною, але не забувала про своїх прихильників. Майже щодня вона демонструвала у своєму блозі модні образи. Відколи дівчинка підросла, Ельза почала частіше здійснювати світські виходи. Вона вже відвідала досить багато заходів, втім у Лондоні показала найкращий look за останній час.

Образ Ельзи Госк

31-річна знаменитість одягнула пишне плаття від Richard Quinn. Сукня-бюстьє чорного атласного кольору була всіяна бутонами червоних та рожевих троянд. По боках виріб був оздоблений глибокими розрізами та чималим шлейфом.

Ефектний образ Ельза доповнила яскравими червоними рукавицями. Волосся вона зачесала у хвіст, а на обличчі зробила насичений макіяж. Модель підкреслила голубі очі чорними стрілками, а пухкі губи намалювала коричневою помадою.



Розкішний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі



Розкішний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі



Розкішний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі