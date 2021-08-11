Шведська модель Ельза Госк показала стильний нюдовий аутфіт: фото

Відома шведська модель продовжує у своєму інстаграмі демонструвати своїм прихильникам стильні образи, які підкреслюють її струнку фігуру. Цього разу вона приміряла білу майку, яку доповнила нюдовими елементами гардероба.

Колишній "ангел" Viсtoria's Secret добре знається на трендах і тому часто демонструє їх своїй публіці, приміряючи різні цікаві образи. Красуня показала майже 7-мільйонній аудиторії актуальний образ, який може приміряти кожна модниця.

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Новий образ Ельзи Госк

Популярна манекенниця зробила декілька кадрів в підземному паркінгу для автомобілів. Свій вихід вона здійснила у білосніжній обтислій майці, яку доповнила нюдовою сорочкою. Образ Ельза доповнила світло-кавовими широкими штанами, які доповнила чорним ременем від Acne Studios.

Зірка поєднала вбрання з чорними сланцями. Стильний аутфіт вдало доповнювала бежева сумка з монограмою та коричневою ручкою Ava Triomphe від Celine. Красивий look знаменитість завершила вінтажними сонцезахисними окулярами з круглою оправою 1980-х років від бренду Saint Laurent.

Прихильники з нетерпінням чекають на нові наряди білявки, тож прокоментували, що її новий образ, як завжди, чарівний та бездоганно продуманий.

"Прекрасна. Люблю тебе";

"Цей образ ідеальний";

"Приголомшлива";

"Яка ти крута! Люблю твій погляд";

"Ельза, ти шикарно виглядаєш".



Красивий аутфіт Ельзи Госк / Фото з інстаграму



Красивий аутфіт Ельзи Госк / Фото з інстаграму