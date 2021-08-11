Колишній "ангел" Viсtoria's Secret добре знається на трендах і тому часто демонструє їх своїй публіці, приміряючи різні цікаві образи. Красуня показала майже 7-мільйонній аудиторії актуальний образ, який може приміряти кожна модниця.
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Новий образ Ельзи Госк
Популярна манекенниця зробила декілька кадрів в підземному паркінгу для автомобілів. Свій вихід вона здійснила у білосніжній обтислій майці, яку доповнила нюдовою сорочкою. Образ Ельза доповнила світло-кавовими широкими штанами, які доповнила чорним ременем від Acne Studios.
Зірка поєднала вбрання з чорними сланцями. Стильний аутфіт вдало доповнювала бежева сумка з монограмою та коричневою ручкою Ava Triomphe від Celine. Красивий look знаменитість завершила вінтажними сонцезахисними окулярами з круглою оправою 1980-х років від бренду Saint Laurent.
Прихильники з нетерпінням чекають на нові наряди білявки, тож прокоментували, що її новий образ, як завжди, чарівний та бездоганно продуманий.
- "Прекрасна. Люблю тебе";
- "Цей образ ідеальний";
- "Приголомшлива";
- "Яка ти крута! Люблю твій погляд";
- "Ельза, ти шикарно виглядаєш".
Красивий аутфіт Ельзи Госк / Фото з інстаграму
Красивий аутфіт Ельзи Госк / Фото з інстаграму