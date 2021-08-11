Колишній "ангел" Viсtoria's Secret добре знається на трендах і тому часто демонструє їх своїй публіці, приміряючи різні цікаві образи. Красуня показала майже 7-мільйонній аудиторії актуальний образ, який може приміряти кожна модниця.

Партнерський матеріал Чому парові електрокаміни Dimplex – найкраща заміна біокамінів: огляд і переваги

Новий образ Ельзи Госк

Популярна манекенниця зробила декілька кадрів в підземному паркінгу для автомобілів. Свій вихід вона здійснила у білосніжній обтислій майці, яку доповнила нюдовою сорочкою. Образ Ельза доповнила світло-кавовими широкими штанами, які доповнила чорним ременем від Acne Studios.

Зірка поєднала вбрання з чорними сланцями. Стильний аутфіт вдало доповнювала бежева сумка з монограмою та коричневою ручкою Ava Triomphe від Celine. Красивий look знаменитість завершила вінтажними сонцезахисними окулярами з круглою оправою 1980-х років від бренду Saint Laurent.

Прихильники з нетерпінням чекають на нові наряди білявки, тож прокоментували, що її новий образ, як завжди, чарівний та бездоганно продуманий.

"Прекрасна. Люблю тебе";

"Цей образ ідеальний";

"Приголомшлива";

"Яка ти крута! Люблю твій погляд";

"Ельза, ти шикарно виглядаєш".



Красивий аутфіт Ельзи Госк / Фото з інстаграму



Красивий аутфіт Ельзи Госк / Фото з інстаграму