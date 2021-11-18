Шуба зі штучного хутра – невід’ємна річ у зимовому гардеробі. Такі шуби заполонили не лише серця багатьох тредсеттерів, але й їхні інстаграми. Шуба не лише є стильним верхнім одягом, але й чудово виконує свою функцію в холодну пору року.

Читайте також Оксамитовий вихід: Леді Гага, Сальма Гаєк і Джаред Лето прийшли за дрескодом на прем'єру фільму

У моді залишаються шуби класичних кольорів – білого, молочного, коричневого та чорного кольору, втім фільм "Ферзевий гамбіт" або "Хід королеви" про обдаровану шахістку Бет Хармон настільки вразив глядачів у всьому світі, що цей невелика стрічка збільшила попит на шахи. Безумовно, серіал стримінгового сервісу Netflix вплинув на моду, яка особливо чутлива до будь-яких змін.

Ще до ажіотажу на цей принт, дизайнери презентували на показ колекції з елементами гардероба в шаховий принт. Stand Studio, Erdem, Palm Angels, Preen by Thornton Bregazzi та інші бренди запропонували чимало ефектних речей, але по-справжньому сильно модницям полюбилися виключно шуби в дуже сміливому, але надзвичайно стильному принті.

Цієї зими тренд на такі шуби лише збільшиться, тому звертайте увагу на чорно-білу класику, або бежево-коричневу альтернативу. Шуби вдало поєднуються зі штанами, джинсами, чоботами на навіть кросівками.



Шуби в шаховий принт – тренд зими / Фото з Pinterest



Шуби в шаховий принт – тренд зими / Фото з Pinterest



Шуби в шаховий принт – тренд зими / Фото з Pinterest



Шуби в шаховий принт – тренд зими / Фото з Pinterest



Шуби в шаховий принт – тренд зими / Фото з Pinterest



Шуби в шаховий принт – тренд зими / Фото з Pinterest



Шуби в шаховий принт – тренд зими / Фото з Pinterest



Шуби в шаховий принт – тренд зими / Фото з Pinterest



Шуби в шаховий принт – тренд зими / Фото з Pinterest