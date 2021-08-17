Знаменитість не часто додає анімалістичний принт у свої аутфіти, адже він дуже особливий. Будь-який елемент гардероба треба додавати в образ дуже базовано, щоб не зробити look перенасиченим.
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Для стильного наряду достатньо підібрати лише одну річ, яка буде головним акцентом в одязі. Інші ж елементи гардероба мають бути базових кольорів простого крою, щоб не переобтяжували загальний вигляд своїми особливими деталями.
Ельза Госк добре знається на моді, тож як працює схема створення образу з анімалістичним принтом – показала на собі.
Образ Ельзи Госк
Знаменитість одягнула бежеві штани бренду Heavymanners з принтом пітона за 23 тисячі гривень. Штани модна шведка доповнила шкіряним ременем від люксового бренду Hermes. Такий аксесуар обійшовся манекенниці у 108 тисяч гривень.
До штанів Ельза підібрала класичну білу майку на бретелях, яку заправила у штани. Образ білявки доповнила оранжева кепка Polo Sport від Ralph Lauren. Ельза одягнула вінтажну модель, оскільки такі вироби повністю розпродані в магазинах та на сайті.
Красуня розбавила свій образ двома перснями на пальцях. Шведка одягнула ексклюзивний перстень з гравіюванням "11:11" з діамантами та коштовний виріб Oracle Diamond Oracle за 120 тисяч гривень. Молода матуся позувала перед камерою босоніж, тримаючи на руках 6-місячну донечку Тууліккі.
Красивий образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму
Красивий образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму