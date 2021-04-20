Штани з розрізами у стилі Вікторії Бекхем тримаються серед головних трендів вже не перший сезон. Таку модель штанів приміряють модниці зі всього світу. Штани з розрізом біля щиколоток можна одягати на роботу, ділові зустрічі та прогулянки з друзями.

Штани з розрізами найчастіше залучають у свої аутфіти такі світові знаменитості, як Розі Гантінгтон-Вайтлі, Вікторія Бекхем, Перніль Тейбек та багато інших інфлюенсерів.

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Тренд на штани з розрізом у 2020 році здавався миттєвим, однак в цьому році він не втрачає своїх позицій, а навпаки, стає ще популярнішим. Якщо минулого року розрізи були лише спереду, то в цьому сезоні дизайнери пропонують носити штани з розрізами збоку та ззаді, по зовнішньому чи внутрішньому шву.

Попри велике різноманіття штанів цього сезону, штани з розрізом спереду активно носять світові трендсеттери. У своїх колекціях весна-літо 2021 такі вироби продемонстрували Ralph Lauren, Marni, Barbara Bui, Blumarine, Kim Shui і багато інших.

Модниці поєднують штани та джинси з розрізами у різних комбінаціях – з човниками на підборах та мюлями, кедами, кросівками, приталеними топами та жакетами.

Штани та джинси з розрізами дуже легко знайти в будь-якому магазині мас-маркету, тож представляємо добірку образів, якими ви можете надихнутися для створення власних аутфітів.