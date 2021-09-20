Схожа на Аллу Пугачову: співачку Аліну Гросу висміяли в мережі за невдалий образ – фото

Українська виконавиця Аліна Гросу, яка багато років жила та працювала в Росії, продемонструвала прихильникам новий образ. Для прихильників такий look став досить неочікуваним, тож чимало фанатів висміяли її наряд.

На вихідних Аліна Гросу стала подружкою нареченої на весіллі. У своєму інстаграмі дівчина зазначила, що дизайн сукні придумала сама. Вона зазначила, що тканину для суконь всім дружкам надала наречена, а вже пошити омріяний виріб їй допомогли майстрині.

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На весілля артистка прийшла зі своїм коханим, російським актором Романом Полянським. Він на святковому торжестві був у ролі дружби. Співачка опублікувала серію світлин та одразу піддалася критиці в мережі.

Образ Аліни Гросу

Виконавиця одягнула сукню бузкового відтінку в будуарному стилі. Виріб складався з шовкового бра, який перетікав у гіпюрову вставку в зоні живота та довгої спідниці з білим пір’ям по краях. Сукню доповнили об’ємні рукави з пір’ям.

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Аліна тримала в руках букет голубих квітів, а її образ довершував макіяж у бузковому відтінку та розпущене кучеряве волосся.

Прихильники в коментарях написали, що образ зовсім не пасує виконавиці, адже вона в ньому виглядає дивно.

"Артистка кабаре, а не подружка нареченої"

"Образ просто несмак"

"Дуже незвичний наряд для весілля"

"Схожа на Аллу Пугачову"



Образ Аліни Гросу / Фото з інстаграму співачки

Згодом в інстаграм-сторіз Аліна Гросу записала відеоролики в яких зазначила, що навіть після критики вважає свій аутфіт досить оригінальним і красивим.

"Мій вчорашній образ викликав неоднозначну реакцію, і я цьому рада. Насправді, я дійсно надихнулася будуарними нарядами. Наречена дозволила креативити на максимум. Оскільки подружки нареченої обрали сукні-комбінації, я ж вирішила вибрати халат, бо завжди мріяла про подібний одяг в гардеробі. Такий образ – привабливий і цікавий, а звичайних гарних суконь у мене багато", – сказала Аліна Гросу.



Образ Аліни Гросу / Фото з інстаграму співачки



Образ Аліни Гросу / Фото з інстаграму співачки