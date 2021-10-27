Шкіряний жакет – мастхев осіннього гардероба: 7 стильних образів

У 1990-х роках шкіряний жакет був об’єктом бажання кожної модниці. Американська акторка Гвінет Пелтроу обирала подовжений жакет зі шкіри на всі гучні вечірки, а Різ Візерспун сяяла в ньому на червоних доріжках. З плином часу тренд такі жакети повернувся, тож тепер вони є в гардеробі кожної модниці.

Тренд на шкіряні жакети повернувся ще кілька сезонів тому, втім саме цієї осені ці вироби зайняли чільне місце в образах модних інфлюенсерів. І якщо раніше всі робили ставку лише на чорні жакети, то зараз мода пішла на темно-коричневі вироби.

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Данська модниця Емілі Сіндлев створює total look з яскраво-оранжевим жакетом, а Белла Хадід довершує чорно-білий ансамбль карамельним виробом.



Стильні образи зі шкіряними жакетами / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Шкіряні жакети чудово поєднуються з голубим та темно-синім денімом. Також до блейзерів ідеально підходять трендові шкіряні штани, за допомогою яких можна створити цілісний штанний костюм.

Британська модниця Алісія Родді поєднує чорний шкіряний жакет із салатовими чоботами на підборах та мінімалістичною сумкою того ж кольору, а інфлюенсерка Каролін Бломст до жакета підбирає шкіряні штани, коричневий светр та бейсболку.



Стильні образи зі шкіряними жакетами / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Стильні образи зі шкіряними жакетами / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Модна блогерка Діана Мілканова одягає коричневий жакет розміру оверсайз, поєднуючи з молочним топом, чоботами та сонцезахисними окулярами з білою оправою.



Стильні образи зі шкіряними жакетами / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Стильні образи зі шкіряними жакетами / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Стильні образи зі шкіряними жакетами / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Стильні образи зі шкіряними жакетами / Фото з інстаграму інфлюенсерки