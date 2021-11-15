Шкіряний топ, жакет і штани: Леоні Ганне приголомшила вишуканим образом – розкішні кадри

Інфлюенсерка Леоні Ганне розкішно виглядає будь-де, чи то на світських заходах, модних показах, прогулянках або відпочинку. Вона щодня придумує чарівні образи, від яких неможливо відвести погляд. Блогерка зараз відпочиває на Мальдівах, тому показала черговий стильний образ.

Німецька знаменитість кілька днів тому спричинила справжній фурор, примірявши на собі сукні від двох українських брендів – J’Amemme і Santa Brands. Тепер всесвітньо відома інфлюенсерка приміряла вбрання від турецької марки Ozlem Kaya.

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Образ Леоні Ганне

Стильні кадри німкеня зробила на тлі пальм. Красуня одягнула чорний шкіряний топ з аксесуарним елементом – ременем. Зверху вона накинула подовжений оверсайз-жакет, доповнивши свій образ чорними широкими штанами на високій посадці з напівпрозорого матеріалу.

Такі штани ідеально підходять для теплих країн, адже в них досить комфортно завдяки легкому матеріалу.

Білявка розбавила чорний аутфіт салатовими босоніжками з квадратним носком та фактурною сумкою. Леоні випрямила волосся та зробила на обличчі легкий макіяж. У дописі вона зазначила, що рада бути послом Fashion Week Istanbul та носити вбрання від їхніх локальних брендів.



Леоні Ганне показала новий образ на Мальдівах / Фото з інстаграму



Леоні Ганне показала новий образ на Мальдівах / Фото з інстаграму