Німецька знаменитість кілька днів тому спричинила справжній фурор, примірявши на собі сукні від двох українських брендів – J’Amemme і Santa Brands. Тепер всесвітньо відома інфлюенсерка приміряла вбрання від турецької марки Ozlem Kaya.

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Образ Леоні Ганне

Стильні кадри німкеня зробила на тлі пальм. Красуня одягнула чорний шкіряний топ з аксесуарним елементом – ременем. Зверху вона накинула подовжений оверсайз-жакет, доповнивши свій образ чорними широкими штанами на високій посадці з напівпрозорого матеріалу.

Такі штани ідеально підходять для теплих країн, адже в них досить комфортно завдяки легкому матеріалу.

Білявка розбавила чорний аутфіт салатовими босоніжками з квадратним носком та фактурною сумкою. Леоні випрямила волосся та зробила на обличчі легкий макіяж. У дописі вона зазначила, що рада бути послом Fashion Week Istanbul та носити вбрання від їхніх локальних брендів.



Леоні Ганне показала новий образ на Мальдівах / Фото з інстаграму



Леоні Ганне показала новий образ на Мальдівах / Фото з інстаграму