Німецька знаменитість кілька днів тому спричинила справжній фурор, примірявши на собі сукні від двох українських брендів – J’Amemme і Santa Brands. Тепер всесвітньо відома інфлюенсерка приміряла вбрання від турецької марки Ozlem Kaya.
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Образ Леоні Ганне
Стильні кадри німкеня зробила на тлі пальм. Красуня одягнула чорний шкіряний топ з аксесуарним елементом – ременем. Зверху вона накинула подовжений оверсайз-жакет, доповнивши свій образ чорними широкими штанами на високій посадці з напівпрозорого матеріалу.
Такі штани ідеально підходять для теплих країн, адже в них досить комфортно завдяки легкому матеріалу.
Білявка розбавила чорний аутфіт салатовими босоніжками з квадратним носком та фактурною сумкою. Леоні випрямила волосся та зробила на обличчі легкий макіяж. У дописі вона зазначила, що рада бути послом Fashion Week Istanbul та носити вбрання від їхніх локальних брендів.
Леоні Ганне показала новий образ на Мальдівах / Фото з інстаграму
Леоні Ганне показала новий образ на Мальдівах / Фото з інстаграму