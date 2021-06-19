Кендалл Дженнер є однією з найпопулярніших моделей сучасності. Представниця клану Кардашян-Дженнер зачаровує публіку не лише на подіумах та сторінках іменитих глянців, але й стрітстайл-фотографів під час прогулянок.

Дивіться також Розі Гантінгтон-Вайтлі приміряла елегантний образ: стильний кадр

Трендовий look Кендалл Дженнер

Для виходу в світ Кендалл обрала шкіряні штани кльош на низькій посадці, які вже стрімко набирають обертів, вриваючись в жіночі гардероби. Завдяки розкльошеному крою довгі ноги знаменитості візуально виглядали ще довшими.

Зверху модель одягнула чорний топ, який доповнила довгими срібними ланцюжками з хрестами. До стильного образу 25-річна модель підібрала трендові туфлі з квадратним носком у принт зебри.

Чудовий образ довершила мінімалістична чорна сумка з короткою ручкою та зібрана частина волосся у крабик. Останнім штрихом у створенні образу став ніжний макіяж. Кендалл намалювала повіки світло-коричневими тінями, а губи – нюдовою помадою.



Розкішний образ Кендалл Дженнер / Copyright



Розкішний образ Кендалл Дженнер / Copyright