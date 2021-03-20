Шкіряна куртка та джинсові шорти – ідеальний весняний дует: показує модниця Жюлі Феррері

Теплі дні вже на підході, а це означає, що пора витягати з полиць шкіряні куртки та шорти. Стильний весняний образ з базових елементів гардеробу, які є кожної дівчини, продемонструвала на своєму прикладі француженка Жюлі Феррері.

Наймодніша француженка Жюлі Феррері показала безпрограшну формулу стильного образу. Модниця склала простий та лаконічний образ, який ідеально підійде не лише для буденних виходів, але й для прогулянок у вихідний день.

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Архітекторка продемонструвала черговий бездоганний образ, який зможе повторити кожна.

Образ Жюлі Феррері

Модниця одягнула білу сорочку та короткі джинсові шорти з кишенями чорного кольору. Вона доповнила шорти чорним ременем зі срібними пряжками. Зверху фешіоніста одягнула шкіряну куртку.

Свій весняний образ вона довершила чорними колготками та чоботами-челсі на масивній підошві. Серед аксесуарів Жюлі зробила ставку на масивний золотистий браслет, який вона останнім часом одягає досить часто. Особливої родзинки також додали золоті персні на пальцях.

Для прогулянки сонячним містом Аяччо, що на Корсиці, Феррері обрала чорну сумку з бахромою. Волосся дівчина накрутила, зробивши пишні локони, а на обличчі зробила природний макіяж.

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