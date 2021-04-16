Американська модель та "ангел" Victoria's Secret Жасмін Тукс часто хизується трендовими образами. Цього разу вона показала, з чим можна носити широкі бежеві штани, що стануть окрасою весняного гардеробу.

Новий образ американської моделі Жасмін Туск варто запам'ятати, адже його може повторити кожна. "Ангел" Victoria's Secret добре знається на трендах, а тому завжди підкорює публіку вишуканими аутфітами.

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Образ Жасмін Тукс

Модель сфотографувалась перед великим дзеркалом в одній з кімнат свого будинку. Вона постала перед камерою у світло-сірій лаконічній кофтинці та широких бежевих брючних штанах. Зірки неодноразово доводять, що така модель штанів буде чудовою інвестицією у весняний гардероб. Важливо обирати не обтислі, а широкі фасони, вони ще довго залишатимуться в моді.

Таке вбрання знаменитість поєднала з темними туфлями з принтом та гострим носком на невисоких підборах. Стильний look Жасмін Тукс доповнила масивними сережками, золотим ланцюжком на шиї та розкішною сумкою від італійського будинку моди Bottega Veneta, що стала головним компонентом образу.

Темне волосся "ангел" зібрала в акуратний пучок, а на обличчі зробила фірмовий макіяж з акцентом на очах. Такий аутфіт чудово підійде для повсякденного виходу або весняної прогулянки.



Жасмін Тукс / Фото з інстаграму Жасмін Тукс