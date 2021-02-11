Широкі штани – головний фасон весни: з чим їх поєднувати, щоб стильно виглядати

Джерело:Harper's Bazaar
Стилісти зазначають, що джинси та штани skini вже відслужили своє, тож зараз варто звернути увагу на широкі та мішкуваті штани, ніби з чоловічого гардероба.
Для дівчат, які звикли до вузького крою штанів, широкі штани – це щось трохи невідоме. Їм складно перейти на такий розслаблений силует, окрім цього ще треба добре знати з чим їх поєднувати.
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Верхня та нижня частина образу повинні знаходитися в балансі. До прикладу, надмірно об’ємний верх в парі з широкими штанами може вас заземлити та зробити фігуру візуально важкою.
Якщо ви одягнете сорочку-оверсайз або джемпер до мішкуватих штанів, то краще цей елемент гардеробу заправити в штани. Таким чином, ви зробите талію вужчою та візуально подовжите ноги.
Приклади стилізування широких штанів / Фото з інстаграму
Штанний костюм – завжди хороша ідея для міксування образів. Якщо грамотно та вчасно міняти взуття та аксесуари. Костюми-двійки з широкими штанами зараз особливо цінуються. Представники модної індустрії радять обирати жакети двох категорій: або об’ємним, ніби з чоловічого плеча, або приталеним.
Приклади стилізування широких штанів / Фото з інстаграму
Щоб зрозуміти, що вам більше підходить – відштовхуйтеся від особливостей своєї фігури. Приємний бонус штанного костюма – його можна носити як цілісно, так і розпаровуючи, створивши різноманітні образи зі штанами та з жакетом.
Приклади стилізування широких штанів / Фото з інстаграму
Стилісти також пропонують штани поєднувати з речами в білизняному стилі: топи на тонких бретелях та бра підкреслять тонку талію та відмінно спрацюють на контрасті з маскулінною і об'ємною річчю.
Приклади стилізування широких штанів / Фото з інстаграму
Не списуйте з рахунків базові футболки та майки, чим вони будуть простішими, тим буде краще. Головні фешіоністи світу на своїх прикладах показують вдалі сполучення штанів з окремими елементами гардеробу, які ви можете взяти до уваги та звернутися до їхніх аутфітів, щоб надихнутися на створення свого образу.
Приклади стилізування широких штанів / Фото з інстаграму
Приклади стилізування широких штанів / Фото з інстаграму