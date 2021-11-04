Шик, блиск і розкіш: Ірина Шейк, Леоні Ганне, Мей Маск та інші прибули на Fashion Trust Arabia

3 листопада в Катарі відбулася щорічна премія Fashion Trust Arabia, на якій нагороджують найкращих дизайнерів зі Сходу. Червона доріжка, як завжди, сяяла розкішними образами знаменитостей, які з’їхалися з різних куточків світу на модний захід.

Організатори шоу запросили стати ведучою заходу супермодель Ірину Шейк. За вечір вона приміряла кілька елегантних суконь, які створив для неї близький друг, креативний директор бренду Burberry Ріккардо Тіші.

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Знаменитість позувала перед камерою у чорній шкіряній сукні довжини міді та в блискучому платті на довгий рукав, які доповнила золотими туфлями. Красуня також приміряла стильний бежевий костюм, який одягнула під тілесну водолазку.

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З кожним роком Доха ризикує стати новим місцем сили для світських осіб з усього світу. Червоній доріжці могли б позаздрити будь-які голлівудські вечірки. Для феєричного шоу в арабській країні зірки готують особливі пишні сукні, які ідеально вписуються в антураж східної естетики.

П'єрпаоло Піччолі та Джилліан Андерсон вразили червону доріжку своїми розкішними образами. Креативний директор Valentino приміряв білу кандуру, яку доповнив чорним жакетом. Акторка красувалася у бежевій сукні, всіяній червоними та рожевими квітами.



Знаменитості на червоній доріжці Fashion Trust Arabia / Фото з Getty Images

Бразильська супермодель Адріана Ліма одягнула розкішну чорну сукню прикрашену камінням в зоні декольте.



Знаменитості на червоній доріжці Fashion Trust Arabia / Фото з Getty Images

Французька модель та дружина Венсана Касселя Тіна Кунакі приміряла рожеве вбрання зі шлейфом на довгий рукав, з величезним стоячим коміром, який слугував як накидка на голову.



Знаменитості на червоній доріжці Fashion Trust Arabia / Фото з Getty Images

Канадська манекенниця Коко Роша красувалася у фантастичній білосніжній сукні з рукавами-пір’ями від бренду GEORGES CHAKRA.



Знаменитості на червоній доріжці Fashion Trust Arabia / Фото з Getty Images

73-річна Мей Маск також обрала білий образ, що складався з обтислих лосин, сорочки та довгої тюлевої накидки.



Знаменитості на червоній доріжці Fashion Trust Arabia / Фото з Getty Images

Акторка Катрін Деньов одягнула чорну велюрову сукню, мінімалістичні човники на маленьких підборах та довершила образ сатиновим клатчем відтінку морської хвилі.



Знаменитості на червоній доріжці Fashion Trust Arabia / Фото з Getty Images

Міс Всесвіт 2012 Олівія Калпо приміряла сукню-халат чорного кольору з кольоровими вставками у вигляді пір’їнок.



Знаменитості на червоній доріжці Fashion Trust Arabia / Фото з Getty Images

Модель Наомі Кемпбелл обрала довгу молочну туніку, яку поєднала з білими штанами та металізованими босоніжками.



Знаменитості на червоній доріжці Fashion Trust Arabia / Фото з Getty Images

Німецька інфлюенсерка Леоні Ганне, як завжди, вразила своїм виходом на червону доріжку у кутюрній сукні бузкового відтінку з накидкою, яку пошив для неї бренд TONY WARD.



Знаменитості на червоній доріжці Fashion Trust Arabia / Фото з Getty Images