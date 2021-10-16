Що вражаючого в шоу Alexander McQueen цього року

12 жовтня відбулося "живе" шоу та презентація колекції Alexander McQueen на даху автостоянки в Лондоні. Нові розкішні вбрання та концепція показу – від Сари Бьортон.

З історії життя та творчого шляху Александра Маквіна, він запам’ятався так званим "хуліганом" у світі моди, а його епатажні шоу мало кому вистарчить сміливості повторити зараз. Щоб робити те, що було йому під силу, замало бути просто хорошим дизайнером та робити красиві образи, – це талант з народження та повна свобода самовираження, яку подужає не кожен.

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Феноменом Александра стали його епатажні шоу, які мало назвати модним показом, це – справжній театр, глибокий перформанс продуманий до деталей. "У мене тут не вечірка з коктейлями. Я волію, щоб люди йшли з моїх шоу і їх нудило", – так говорив про свої покази дизайнер, який помер у 2010 році через суїцид.

Новий подих від Сари Бьортон

Зараз креативним директором бренду є Сара Бьортон. На показі весна – літо 2022 цього року були представлені вбрання її авторства. Цьогорічне шоу провели на даху автостоянки у Лондоні, головною локацією став скляний купол у вигляді мильної бульбашки, де був розміщений сам подіум.



Подіум шоу Alexander McQueen у Лондоні / Фото з інстаграму бренду

Звання головної моделі сезону підтверджує Наомі Кемпбелл – вона закривала показ Alexander McQueen.

Майже всі плаття мали відсилання до старих колекцій бренду, зберігаючи стиль та саму концепцію одягу. До прикладу, вишивки на сукнях, які бачили ще на показах весна-літо 2000-го року Eye, або ж плаття із тафти, прикрашене в техніці тай-дай – відсилання до колекції 1995 року Dante.

Після показу бренд отримав багато неоднозначних відгуків від модних експертів про те, що це вже не рівень Александра Маквіна, та що мода вмирає разом з геніями.

Автор: Софія Бігайло