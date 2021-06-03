Леді Гага й раніше показувала свою прихильність Versace, адже знялась у рекламній кампанії марки у 2014 році й навіть присвятила пісні ArtPop та Donatella Донателлі Версаче – головній дизайнерці бренду. Відомо, що усі кошти від продажу нової колекції підуть у фонд співачки Born This Way Foundation, який створений для підтримки психічного здоров'я молоді ЛГБТК+.

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Яскрава колекція Versace складатиметься з білих і чорних футболок, на яких написані фраза Born This Way і назва бренду у веселкових кольорах, а також з цікавого берету зі знаменитим логотипом модної марки – Медузою.

"Versace завжди був лідером. З часу Джанні, Донателли, Аллегри, і досі вони святкують прекрасні кольори любові, які ми маємо. Ми всі є різними, а різне – це прекрасно. Дякую Донателлі за підтримку психічного здоров'я ЛГБТК+ та десяту річницю Born This Way",

– написала у дописі Леді Гага.

До слова, у колекції дизайнери також представлять копію шкіряної куртки Versace, яку виконавиця Гага носила під час турне Born This Way Ball. "Шкірянка" виконана у специфічному дизайні, адже має гострі плечі й обшита металевими деталями.