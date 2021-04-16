У честь 100 років від заснування бренду, Gucci представили нову колекцію. Показ відбувся у актуальному онлайн-форматі і отримав назву Aria, що у перекладі означає "повітря".

На вишуканому онлайн-показі Aria, модельєри представили яскраві оверсайз-куртки, класичні піджаки й жакети, сумки, а також інкрустовані блискучими каменями костюми.

Також читайте День народження Гуччіо Гуччі: як офіціант створив люксовий бренд Gucci

У спільній колекції креативний директор Balenciaga, Демна Гвасалія та креативний директор Gucci Алессандро Мікеле переосмислили звичні силуети брендів, доповнивши їх акцентами у вигляді подвійного брендингу та монограм.

Кожна колекція Gucci є особливою по-своєму, однак в Aria дизайнери зібрали не лише сучасні тренди, а й торкнулись славетного минулого бренда. Подіум для демонстрації речей був зведений у клубі Savoy, як вшанування лондонського готелю з аналогічною назвою, де Гуччіо Гуччі працював ліфтером і надихнувся створити власну модну марку.

Жокейські мотиви колекції також мають своє символічне значення. У Флоренції Гуччі відкрив майстерню з виготовлення валіз, чобіт і спеціального одягу для кінного спорту. Тому, такі атрибути цього виду спорту як жокейський шолом, взуття з широкою халявою або наколінники, що перетворилися у наплечники стали нововведенням бренду.

Особливої уваги заслуговує червоний оксамитовий костюм, яким відкрили показ. Це була своєрідна подяка Тому Форду, який раніше був креативним директором модного дому.

Показ Gucci Aria: дивитись онлайн