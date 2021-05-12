Що одягнути на прогулянку весною: стильний образ показує Маша Єфросиніна

Телезірка Маша Єфросиніна любить красивий та стильний одяг. Її світські виходи завжди хочеться розглядати до найменших деталей. Втім у житті знаменитість також одягається у цікаві аутфіти, які легко повторити.

41-річна Маша Єфросиніна добре знається на моді та славиться своєю любов’ю до брендових речей. У її гардеробі є вбрання від Prada, Dior, Gucci, Chloe, Louis Vuitton та інших. Окрім цього, знаменитість також підтримує українських дизайнерів та обирає вбрання найвідоміших вітчизняних брендів.

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Нещодавно телеведуча випустила інтерв’ю з Аланом Бадоєвим на власному ютуб-каналі. Перед камерами знаменитість позувала у голубій сорочці від українського бренду KARUNAS. У своїй останній публікації в інстаграмі Маша Єфросиніна опублікувала цілісний образ з сорочкою та штанами.

За інстаграм-сторінкою знаменитості стежить 1,5 мільйона людей. Модниці люблять стежити за аутфітами Єфросиніної, адже вона часто демонструє свої останні новинки та радо ділиться світлинами зі своїми фанатами.

Образ Маші Єфросиніної

Телеведуча одягнула на прогулянку білу базову футболку, яку довершила голубою шкіряною сорочкою з кишенями та штанами на резинці. Яскравий образ знаменитість доповнила взуттям від Dior.

Маша Єфросиніна зав’язала волосся у хвіст та довершила аутфіт золотим ланцюжком з кулоном та чорними сонцезахисними окулярами.

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