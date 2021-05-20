Стильна архітекторка зачарувала своїх прихильників бездоганним літнім образом.

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Жюлі відома своїм мінімалістичним та стриманим стилем в одязі. Її гардероб складається з пастельних кольорів, які вона вдало поєднує між собою.

Феррері є прекрасним прикладом того, як треба правильно носити трендові речі. При створенні образу Жюлі додає в аутфіт лише один елемент гардеробу, який на даний момент є ультрапопулярним.

Так, модна інфлюенсерка, яка проживає на острові Корсика у сонячному місті Аяччо, показала на собі трендовий літній костюм, що складається з сорочки на довгий рукав та шортів.

Трендсеттерки вже показують на своїх світлинах стильні образи, які вони складають завдяки костюму, який влітку буде мегапопулярним. Шведська модель Ельза Госк нещодавно приміряла в'язаний костюм, а Жюлі обрала виріб з легкого матеріалу та більш розслабленішого крою.

Костюм молочного кольору модниця поєднала з білими сланцями, широким солом’яним капелюхом та знаковою сумкою-тоут від Jacquemus, яка кошує 9 тисяч гривень.

Француженка зав'язала волосся у пучок білою об'ємною гумкою та довершила образ чорними сонцезахисними окулярами та мінімалістичними золотистими прикрасами.

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