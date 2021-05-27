Що одягнути на останній дзвоник 2021: найкращі образи, які легко повторити

Навчальний рік вже добіг кінця, тож від завтра, 28 травня, школярі та випускники готуються до останнього дзвоника. Не всі школи будуть проводити урочисті заходи у зв’язку з епідемічною ситуацією, однак це не заважає прийти в школу у стильному образі.

У зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації, пов’язаної з коронавірусом, проведення останніх дзвоників у школах варіюється. Через внесені корективи у шкільний процес, деякі школи завершують навчання вже завтра, 28 травня, інші ж 4, 9 та навіть 11 червня.

До теми Коли школи України проводять останній дзвоник: різні дати у містах

Попри оновлений формат, останній дзвоник все ж таки відбудеться, тому Fashion 24 пропонує обрати для себе святковий ауфіт, який ви можете приміряти в школу в останній навчальний день або ж стильно одягнутися на онлайн-зустріч з однокласниками. Образи підходять для школярів середньої та старшої школи.

Вишиванка

Традиційну українську вишиванку школярки можуть поєднати з чорною спідницею. Вона може бути довжини міні або міді, зі стильної екошкіри або на запах. Також вишиванку можна поєднати зі штанами палаццо чорного кольору. До спідниці обирайте взуття на низькому ходу, а в зі штанами одягайте туфлі на невеликих підборах.



Ілюстративні фото образів для останнього дзвоника

Вишита сукня

На останній дзвоник обирайте біле вишите плаття. Цей виріб є самодостатнім, тож його варто доповнити лише кількома деталями. Якщо на вулиці буде тепло і погода сприятиме одягнути відкрите взуття, то сукню можна поєднати зі стильними босоніжками. В іншому випадку одягайте стильні мюлі чи балетки, які чудово пасують до суконь.



Ілюстративні фото образів для останнього дзвоника

Сорочка

На останній дзвоник обирайте білосніжну сорочку класичного крою. Білу сорочку одягайте зі спідницею-олівцем або класичними штанами. Сорочка може бути з бавовну, шифону чи шовку. Обирати можна будь-яку модель – приталену, вільну, з довгим рукавом або коротким.



Ілюстративні фото образів для останнього дзвоника



Ілюстративні фото образів для останнього дзвоника

Блуза

Біла блуза лаконічного крою або зі стильним бантом прекрасно поєднається з короткою спідницею. Блуза молочного кольору стане ідеальним доповненням до білих штанів. Доповнюйте стильний образ мінімалістичними балетками або лоферами з білими шкарпетками. Виглядатиме такий аутфіт надзвичайно стильно.



Ілюстративні фото образів для останнього дзвоника

Костюм

У гардеробах школярів середньої та старшої школи точно знайдеться чорний чи синій костюм або шкільна форма.Рекомендуємо на останній дзвоник одягнути під блузу або сорочку комбінацію зі спідницею чи штанами. Зверху не забудьте одягнути жакет.



Ілюстративні фото образів для останнього дзвоника

Сарафан

Одягайте стильні сарафани чорного кольору з білою базовою футболкою, сорочкою, блузою або водолазкою. Поєднуйте образ із лоферами, балетками, якщо одягаєте виріб на довгий рукав. Якщо під сарафан ви одягаєте білу футболку – можете одягати босоніжки або сандалі.



Ілюстративні фото образів для останнього дзвоника