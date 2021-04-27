Для багатьох скандинавський стиль асоціюється з мінімалістичними формами та спокійними відтінками. Втім модниці Осло, Копенгагена та Стокгольма вже давно довели, що вони вміють вписувати яскраві відтінки у свій гардероб.

Гардероб мешканок північних столиць часто складається з великої кількості верхнього одягу, адже у міжсезоння погода буває дуже примхливою.

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Скандинавські фешіоністи вміють поєднувати шкіряні куртки, тренчі, бомбери та пальта з сукнями, джинсами, туфлями, блузами та наймоднішими сумками.

Емілі Сіндлев

Данську streetstyle-зірку Емілі Сіндлев часто порівнюють з Керрі Бредшоу, адже у її арсеналі знайдеться одяг всіх кольорів та відтінків, які вона вдало між собою поєднує. Зелений жакет вона вдало міксує з рожевими штанами, до карамельної сумні підбирає голубі ботильйони, а салатові неонові жакети комбінує з синьою водолазкою.

Тіна Андреа

У весняному гардеробі стилістка Тіна Андреа робить ставку на класичні чорно-білі відтінки. Витримані образи вона розбавляє за допомогою яскравих елементів.

До монохромного білосніжного аутфіту вона підбирає сумку Bottega Veneta The Mini Jodie зеленого кольору, а до чорного костюму, що складається з широких штанів та об’ємних штанів вдало підбирає акцентні деталі – білі кросівки, білу сумку-клатч та гумку в трендовий принт зебри.

Перніль Тейсбек

За інстаграм-сторінкою данської модниці стежить 1 мільйон користувачів. Перніль віддана фанатка мінімалізму та на своєму прикладі доводить, що він може бути зовсім не нудним. Найчастіше дівчина одягається у фактурні жакети, які поєднує з легінсами зі штрипками, штанами з розрізами та базовими джинсами.

Дарія Баранник

Особистий профіль в інстаграмі норвезької модниці просочений весняними аутфітами. У її гардеробі є кілька класичних костюмів розслабленого крою, шовкові спідниці, блузи з об’ємними рукавами та комбіновані тренчі, які вона поєднує з соковитими кольорами.

За її прикладом, молочне вбрання можна обіграти леопардовими чоботами, молочний верх вона міксує з червоними штанами та рожевими туфлями, а чорні штани з розрізами розбавляє салатовим жакетом.

Матильда Геллер

Інстаграм Матильди Геллер – справжній клондайк аутфітів, що складаються з класичних речей та спокійних відтінків. Попри любов до мінімалізму, її образи завжди актуальні на вигляд. За прикладом скандинавської модниці, цієї весни варто придбати шкіряну сорочку на зав’язках, светр у смужку та твідові балетки.