Що одягають скандинавські модниці цієї весни: надихаємося стильними образами
Для багатьох скандинавський стиль асоціюється з мінімалістичними формами та спокійними відтінками. Втім модниці Осло, Копенгагена та Стокгольма вже давно довели, що вони вміють вписувати яскраві відтінки у свій гардероб.
Джерело:Vogue
Гардероб мешканок північних столиць часто складається з великої кількості верхнього одягу, адже у міжсезоння погода буває дуже примхливою.
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Скандинавські фешіоністи вміють поєднувати шкіряні куртки, тренчі, бомбери та пальта з сукнями, джинсами, туфлями, блузами та наймоднішими сумками.
Емілі Сіндлев
Данську streetstyle-зірку Емілі Сіндлев часто порівнюють з Керрі Бредшоу, адже у її арсеналі знайдеться одяг всіх кольорів та відтінків, які вона вдало між собою поєднує. Зелений жакет вона вдало міксує з рожевими штанами, до карамельної сумні підбирає голубі ботильйони, а салатові неонові жакети комбінує з синьою водолазкою.
Тіна Андреа
У весняному гардеробі стилістка Тіна Андреа робить ставку на класичні чорно-білі відтінки. Витримані образи вона розбавляє за допомогою яскравих елементів.
До монохромного білосніжного аутфіту вона підбирає сумку Bottega Veneta The Mini Jodie зеленого кольору, а до чорного костюму, що складається з широких штанів та об’ємних штанів вдало підбирає акцентні деталі – білі кросівки, білу сумку-клатч та гумку в трендовий принт зебри.
Перніль Тейсбек
За інстаграм-сторінкою данської модниці стежить 1 мільйон користувачів. Перніль віддана фанатка мінімалізму та на своєму прикладі доводить, що він може бути зовсім не нудним. Найчастіше дівчина одягається у фактурні жакети, які поєднує з легінсами зі штрипками, штанами з розрізами та базовими джинсами.
Дарія Баранник
Особистий профіль в інстаграмі норвезької модниці просочений весняними аутфітами. У її гардеробі є кілька класичних костюмів розслабленого крою, шовкові спідниці, блузи з об’ємними рукавами та комбіновані тренчі, які вона поєднує з соковитими кольорами.
За її прикладом, молочне вбрання можна обіграти леопардовими чоботами, молочний верх вона міксує з червоними штанами та рожевими туфлями, а чорні штани з розрізами розбавляє салатовим жакетом.
Матильда Геллер
Інстаграм Матильди Геллер – справжній клондайк аутфітів, що складаються з класичних речей та спокійних відтінків. Попри любов до мінімалізму, її образи завжди актуальні на вигляд. За прикладом скандинавської модниці, цієї весни варто придбати шкіряну сорочку на зав’язках, светр у смужку та твідові балетки.
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