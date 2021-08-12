Що одягати на початку осені: комфортні елементи гардероба в перехідний період

У модній індустрії використовується термін "транзитний гардероб" для визначення речей, які легко мігрують з одного гардероба в інший. В речах з транзитного гардероба ви будете почувати себе комфортно в перехідний період.

Останні тижні літа та перші тижні осені дуже непередбачувані. Погода стає мінливою, тому важко передбачити вбрання, яке буде вдало виглядати в осінню пору року, оскільки вересневе тепло часто змінюється пронизливою вечірньою прохолодою.

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Принцип побудови транзитного гардероба досить простий. Потрібно всього лише перемістити літні елементи гардероба до осінніх, поступово замінюючи легкі відкриті сукні та сорочки на штанні костюми та жакети.

Основні елементи транзитного гардероба 2021

Блейзер

Блейзер – це всесезонна річ, яку ми носимо незалежно від пори року, тому цієї осені без стильного блейзеру не обійтися. Комбінаторику та універсальність жакетів важко переоцінити.



Стильні речі для перехідного періоду / Фото з інстаграму

Тренч

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміниВиробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

"Легкий тренчкот довжиною міді чи максі чудово підійде для примхливої вересневої погоди. А ще, він круто виглядає на контрасті з голими частинами тіла. Майки та шорти, або зваблива міні – разом з тренчем виглядають дуже стильно", – йдеться в інстаграм-дописі.



Стильні речі для перехідного періоду / Фото з інстаграму

Сорочка

Сорочка – ідеальний елемент гардероба для літньої багатошаровості. Його ми поєднували з бра-топами, майками та футболками, а для більш прохолодної погоди можете додати жакет чи тренч.



Стильні речі для перехідного періоду / Фото з інстаграму

Трикотаж

Затишні джемпери, кардигани, водолазки – без них неможливо уявити осінній гардероб.

Якщо ви любите розслаблений образ, зверніть увагу на трикотажні сети зі штанами чи спідницями, а також трикотажні сукні довжиною міді та максі.



Стильні речі для перехідного періоду / Фото з інстаграму

Світшот/худі

"Цей комфортний і розслаблений елемент гардеробу чудово вписується у численні кежуальні образи, а в поєднанні з довжиною міні, що оголює ноги – виглядає особливо чудово", – зазначають стилісти.



Стильні речі для перехідного періоду / Фото з інстаграму

Джинси

Джинси – це універсальний солдат модного арсеналу. Стильні джинси – mast have у перехідному гардеробі, і не тільки.



Стильні речі для перехідного періоду / Фото з інстаграму

Штани

Стилісти радять обирати елегантні костюмні штани, класичні банани, вишукані палаццо чи зухвалі шкіряні вироби. Штани додають розслабленим образам структури та благородності.



Стильні речі для перехідного періоду / Фото з інстаграму

Шкіряні шорти / шкіряна спідниця

Такий предмет гардеробу зробить образи більш неординарними завдяки цікавій фактурі.



Стильні речі для перехідного періоду / Фото з інстаграму