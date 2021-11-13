У своїх образах Алекс дотримується простої гами. Секрет її розкішних аутфітів – грамотний баланс між простотою і функціональністю.

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Француженка зізнається, що при виборі речей вона керується трьома правилами: простота, ідеальний крій та актуальність. Блогерка, чиї образи зберігають собі в закладки майже мільйон людей, слідкує за трендами, втім намагається придбати такі речі, які будуть актуальні сьогодні, завтра і ще через кілька років.

Між іншим, цим правилом користуються майже всі француженки, тому їхньому стилю модниці зі всього світу співають оди.

Її осінній гардероб складається з класичної кольорової гами: чорний, сірий, молочний та коричневий.

На прогулянку модниця обирає голубі базові джинси, білі кросівки, бейсболку, розбавляючи класичний ансамбль речей яскравою оранжевою курткою.



Модні образи Алекс Рів'єр / Фото з інстаграму модниці

На важливі зустрічі Алекс одягає сірий штанний костюм та базову сіру футболку, а щоб образ не був занадто строгим, оранжеві туфлі на підборах слугують їй яскравим акцентом.



Модні образи Алекс Рів'єр / Фото з інстаграму модниці

Інфлюенсерка доповнює свої аутфіти позачасовими базовими сумками та сонцезахисними окулярами. Її буденний образ складається з сірої водолазки та бежевих штанів, а кежуальний look на основі синіх джинсів та білих кросівок вона доповнює трендовим жакетом у вертикальну смужку.



Модні образи Алекс Рів'єр / Фото з інстаграму модниці



Модні образи Алекс Рів'єр / Фото з інстаграму модниці



Модні образи Алекс Рів'єр / Фото з інстаграму модниці

Алекс повертає моду на червоно-чорну клітинку, обравши короткий бомбер. Стильний аутфіт з білим трикотажним топом і в’язаними шортами вона доповнює модними жокейськими чоботами.



Модні образи Алекс Рів'єр / Фото з інстаграму модниці