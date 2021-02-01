Модні трюки, які допоможуть освіжити гардероб: фото бездоганних прикладів

Представники fashion-індустрії пропагують підхід до усвідомленішого шопінгу. Зараз масово скуповувати одяг стало не лише непросто, але й не дуже схвально. Стилісти радять оновлювати гардероб лише за потреби і працювати над образами з тим, що є.

Джерело: Harper's Bazaar

Fashion-експерти зазначають, що для створення цікавих, стильних образів в гардеробі має бути 5 речей, за допомогою яких кожного дня ви будете вигадувати для себе щось нове.

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Костюм-двійка

Костюм двійка ідеальний для образів як і комплектом, так і окремо. До прикладу, штани можна носити з блузками, водолазкою чи светром. Жакет доповнить базові образи, підійде для комбінації з сукнею чи штанами іншого кольору та фасону. Також не варто забувати про ідеальне поєднання жакету з джинсами.

Штанний костюм не обов’язково обирати в однотонному кольорі. Ви можете обрати варіації в клітинку, або будь-який інший цікавий принт.

Біла сорочка

Сорочка вільного крою – універсальна річ. Її можна одягати поверх водолазки, або ж застібати поверх топа на тонких бретелях та доповнювати джинсами. Білу сорочку можна одягати під жакет та міксувати з речами у спортивному стилі – з широкими штанами з лампасами або світшотами.

Широкі джинси

Широкі джинси – одна з найбільш трендових денімових моделей цього сезону. Широкі штани добре поєднувати з взуттям на тракторній підошві, з чобітками на маленькому каблуці або кросівками.

Трикотажна сукня

Цього сезону особливо актуальні моделі з яскраво вираженою лінією плеча в стилі 1980-х. Трикотажна сукня здатна набувати зовсім різні інтерпретації, в залежності від того, з чим її поєднувати. Найстильнішим поєднанням з сукнею можна вважати широкий пояс, чоботи з широкою халявою та жакет оversize.

Акцентний ремінь

Незвичайний ремінь здатен створити оригінальнішим будь-який образ. Поєднувати такий look можна жакетом, пальто, френчем , а також зі штанами, джинсами та сукнями.