Архітекторка та блогерка з Корсики активно диктує тренди багатьом модницям. На інстаграм-сторінку красуні підписано майже 400 тисяч прихильниць зі всього світу, які надихаються її стильними сетами.

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Жюлі Феррері для сонячного міста Аяччо вибирає лаконічний, але водночас надзвичайно трендовий аутфіт. Блогерка, як справжня француженка, створює бездоганний наряд зі стильних елементів гардероба, які вдало поєднуються між собою.

Образ Жюлі Феррері

Інфлюенсерка зробила кілька милих кадрів на тлі зеленої гори. Для прогулянки морським містом француженка одягнула білу базову футболку, яку поєднала з класичними голубими джинсами.

Головною родзинкою в образі стала цегляна дублянка з білою овчиною на комірі та рукавах. Верхній одяг Жюлі обрала від бренду Sandro Paris Officiel. До стильного виробу блогерка підібрала сумку з того ж матеріалу, з якого була зроблена дублянка.

Для ефектного доповнення розкішного аутфіту інфлюенсерка підібрала чорні сонцезахисні окуляри.

"Просто я найщасливіший хутряний ведмедик", – написала Жюлі в дописі.



Осінній образ Жюлі Феррері / Фото з інстаграму француженки



Осінній образ Жюлі Феррері / Фото з інстаграму француженки