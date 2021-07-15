Шерон Стоун вразила виходом на Каннському кінофестивалі у cукні від Dolce & Gabbana: фото

Голлівудська акторка Шерон Стоун приїхала на Каннський кінофестиваль. Знаменитість пройшлася червоною доріжкою у розкішній голубій сукні від італійського бренду Dolce & Gabbana.

Каннський кінофестиваль щодня привертає увагу ЗМІ до червоних доріжок, на яких з’являються знаменитості з індустрії кіно, моделі, інфлюенсери. З-поміж усіх образів головні світові ЗМІ виділяють найкращий аутфіт, який затьмарює всіх фотографів. Цього разу першість забирає акторка Шерон Стоун.

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14 липня у Каннах відбулася прем’єра фільму режисера Ільдіко Еньеді "Історія мого життя". Саме на цей показ завітала Шерон Стоун. Її поява привернула увагу журналістів та преси, оскільки акторка 7 років не була гостею на французькій Рив’єрі.

63-річна актриса стала справжньою сенсацією вечора через свій розкішний образ в королівській сукні. Для такої важливої події вона обрала шифонову сукню голубого кольору з довгим шлейфом всипану багатьма кольоровими бутонами квітів.

Розкішний образ Шерон Стоун довершили масивні прикраси від Chopard. Вона одягнула сережки та перстень з діамантами. На обличчі візажисти зробили артистці макіяж smokey eyes, а губи намалювали рожевою помадою. Шерон Стоун зробила зухвалу зачіску, яка додала її аутфіту чарівної недбалості.



Чарівний образ Шерон Стоун / Getty Images



Чарівний образ Шерон Стоун / Getty Images