Шарлотта Генсбур створила вбрання для бренду Zara: фото з нової колекції

Донька популярної акторки Джейн Біркін та її бойфренда Сержа Генсбура випустила спільну колекцію одягу із брендом Zara. Акторка та ікона стилю Шарлотта Генсбур створила базовий гардероб.

Спільну колекцію Шарлотта Генсбур втілила в реальність разом зі своєю подругою Мартою Ортегою – спадкоємицею бренду.

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У колекцію увійшли широкі та вузькі джинси, джинсова куртка, светр, лонгслів, сорочка, футболка, майка та чорна спідня білизна. Серед аксесуарів Шарлотта представила м'який шкіряний рюкзак і пару черевиків з круглим носком.

"Я завжди хотіла створити колекцію з тих речей, які ношу кожен день", – зазначила знаменитість. Саме тому особливий акцент в лінійці зроблений на джинси – головний предмет одягу в гардеробі.

Відомо, що вбрання з’явиться на сайті вже 7 жовтня, ціни на вбрання поки що теж ніхто не зазначав.

Я не хочу витрачати на підбір одягу понад 10 хвилин вранці. У мене діти у віці від 10 до 24 років, і я завжди повзала за ними на колінах. Мені подобається так жити. Я не можу носити при своєму способі життя підбори або спідниці, тому що ця колекція стала по-справжньому ідеально для мене,

– зазначила Генсбур.

Акторка також зазначила, що якщо їх співпраця з Zara виявиться вдалою, вона подумає над випуском колекції для Zara Kids.



Шарлотта Генсбур створила вбрання для бренду Zara / Фото з інстаграму



Шарлотта Генсбур створила вбрання для бренду Zara / Фото з інстаграму



Шарлотта Генсбур створила вбрання для бренду Zara / Фото з інстаграму



Шарлотта Генсбур створила вбрання для бренду Zara / Фото з інстаграму



Шарлотта Генсбур створила вбрання для бренду Zara / Фото з інстаграму



Шарлотта Генсбур створила вбрання для бренду Zara / Фото з інстаграму



Шарлотта Генсбур створила вбрання для бренду Zara / Фото з інстаграму