Спільну колекцію Шарлотта Генсбур втілила в реальність разом зі своєю подругою Мартою Ортегою – спадкоємицею бренду.

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У колекцію увійшли широкі та вузькі джинси, джинсова куртка, светр, лонгслів, сорочка, футболка, майка та чорна спідня білизна. Серед аксесуарів Шарлотта представила м'який шкіряний рюкзак і пару черевиків з круглим носком.

"Я завжди хотіла створити колекцію з тих речей, які ношу кожен день", – зазначила знаменитість. Саме тому особливий акцент в лінійці зроблений на джинси – головний предмет одягу в гардеробі.

Відомо, що вбрання з’явиться на сайті вже 7 жовтня, ціни на вбрання поки що теж ніхто не зазначав.

Я не хочу витрачати на підбір одягу понад 10 хвилин вранці. У мене діти у віці від 10 до 24 років, і я завжди повзала за ними на колінах. Мені подобається так жити. Я не можу носити при своєму способі життя підбори або спідниці, тому що ця колекція стала по-справжньому ідеально для мене,

– зазначила Генсбур.

Акторка також зазначила, що якщо їх співпраця з Zara виявиться вдалою, вона подумає над випуском колекції для Zara Kids.



Шарлотта Генсбур створила вбрання для бренду Zara / Фото з інстаграму



Шарлотта Генсбур створила вбрання для бренду Zara / Фото з інстаграму



Шарлотта Генсбур створила вбрання для бренду Zara / Фото з інстаграму



Шарлотта Генсбур створила вбрання для бренду Zara / Фото з інстаграму



Шарлотта Генсбур створила вбрання для бренду Zara / Фото з інстаграму



Шарлотта Генсбур створила вбрання для бренду Zara / Фото з інстаграму



Шарлотта Генсбур створила вбрання для бренду Zara / Фото з інстаграму