Навесні хочеться залучити у свої гардероби цікаві та яскраві принти та додати яскравішої палітри. У весняно-літній колекції дизайнерів переважають 5 принтів, які будуть особливо актуальними в теплу пору року.

Класичні та фантазійні принти – прерогатива весняно-літнього сезону.

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Дизайнери представили у своїх колекціях і класичний принт у смужки, і видозміну принту тай-дай і навіть принт зображення у вигляді репродукцій картин. Трендові принти вже активно поєднують у своїх аутфітах знаменитості.

Строкаті смужки

За допомогою одягу дизайнери вирішили додати у життя яскраві фарби. Строкаті смужки – це один з трендів цього сезону.

Влітку такий принт добре приживеться на футболках, топах, лонгслівах та сукнях. Речі забарвлені в такий принт краще поєднувати з базовими предметами гардеробу – джинсами, штанами чи чорною курткою-шкірянкою.



Трендові принти весняно-літнього сезону

Акварель

Популярний тай-дай цього сезону трансформується у акварельний принт. Від принта тай-дай його відрізняють більш пастельні відтінки і розмиті контури.

Лонгслів акварельного принта вже приміряла німецька зірка стрітстайлу Леоні Ганне в парі зі спідницею та кислотними туфлями-човниками.



Трендові принти весняно-літнього сезону

Шахи

Цікавість до шахового принта дизайнерів збігся з популярністю серіалу "Ферзевий гамбіт / Хід королеви". Модних інфлюенсерів вже захопила пристрасть до шахового принту, тож деякі фешіоністи ще наприкінці зими приміряли на собі шуби в шаховий принт.

Холодною весною одягайте светр в шахову клітинку, як Гейлі Бібер. У літню пору стильно виглядатимуть костюми в єдиному стилі, що складатимуться зі штанів та сорочки або зі спідниці і топа.



Трендові принти весняно-літнього сезону

Великі квіти

У весняно-літньому сезоні варто придивитися до великих квітковим принтам в стилі 1980-х. Такий мотив відмінно поєднується і з модними рукавами-буфами. На цей візерунок завжди можна покластися, якщо не хочеться заглиблюватися в тонкощі актуальних трендів.



Трендові принти весняно-літнього сезону

Принти-зображення

Принти у вигляді репродукцій картин або інших зображень – один із незвичних трендів цього сезону. Якщо раніше такі принти використовувалися на худі, то зараз вже дизайнери застосовують їх на своїх сукнях. Особливо ефекно виглядає такий принт на тонких і напівпрозорих тканинах.



Трендові принти весняно-літнього сезону