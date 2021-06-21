28-річна виконавиця, яка нещодавно стала білявкою, приміряла вбрання від світових брендів. Селена постала перед камерами фотографів у куртці Balenciaga, сорочці Chanel, асиметричній сукні Issey Miyake та в платті з пір’ям від Saint Laurent.

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Для австралійської обкладинки глянцю знаменитість позувала у золотистій сорочці з бахромою та фактурній спідниці від Burberry. Її образ довершували великі сережки золотого кольору та насичений макіяж.

Візажисти намалювали очі персиковими тінями, підкресливши погляд чорними стрілками, а губи нафарбували нюдовою помадою.Стилісти зібрали волосся Селени у пучок, випустивши пару пасм спереду.

Для сінгапурської обкладинки глянцю Селена Гомес приміряла футуристичне вбрання срібного кольору. Вона одягнула пальто від японського бренду Noir Kei Ninomiya. Її образ доповнювали сріблясті черевики.Фотосесії зі зйомок з’явилися на особистих сторінках модних глянців.

Селена Гомес для Vogue Australia

Селена Гомес для Vogue Singapore