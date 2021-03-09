Американська співачка Селена Гомес знялася для обкладинки Vogue. 28-річна знаменитість позувала для глянцю в чарівному вбранні, представивши своїм прихильникам бездоганні кадри з фотосесії.

Американська поп-виконавиця Селена Гомес з’явилася у квітневому номері на обкладинці іменитого видання Vogue.

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За зйомку в цьому глянці відповідала фотографиня нігерійсько-ямайського походження Надін Іжевере. Стилізувала неймовірне вбрання співачки Габріелла Карефа-Джонсон, яка підбирала вбрання для першої зйомки Джіджі Хадід після народження дитини.

Для обкладинки глянцю Селена Гомес постала у сукні Saint Laurent, яку створив креативний директор Ентоні Вакарелло. Навесні у тренді квітковий принт, тож стилісти підібрали їй сукню з квітковим принтом, обрамлену чорним велюровим бантом та пухом. Довершували образ сережки Cartier.

Візажисти нанесли на повіки світло-коричневі тіні, а очі зробили виразнішими завдяки чорним стрілкам. Губи співачці нафарбували нюдовою помадою.



Селена Гомес знялася для глянцю Vogue / Фото з інстаграму

Для фотосесії Селена Гомес позувала в розкішних образах. Знаменитість одягнула довгу оранжеву сукню Gucci в білі квіти з фактурними рукавами-буфами. Дівчина позувала біля вечірнього стола з приборами та глечиком з квітами у руках. В інтерв’ю Селена зазначила, що вміє добре готувати курку.



Селена Гомес знялася для глянцю Vogue / Фото з інстаграму

Також співачка приміряла кремову блузку, бра та спідницю у ромб від Alberta Ferretti. Для наступного образу Селена одягнула мінісукню від Valentino та оранжеві туфлі.



Селена Гомес знялася для глянцю Vogue / Фото з інстаграму



Селена Гомес знялася для глянцю Vogue / Фото з інстаграму

Гомес також з’явилася у розкішній локації позуючи на тлі зелених дерев та кущів з видом на габаритний басейн. Співачка позувала перед камерою у в’язаній салатовій сукні Salvatore Ferragamo, яку довершила ременем Etro.



Селена Гомес знялася для глянцю Vogue / Фото з інстаграму



Селена Гомес знялася для глянцю Vogue / Фото з інстаграму