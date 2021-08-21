Знаменитість стала зіркою вересневого номера та захопила мережу яскравою фотосесією. Селена Гомес приміряла модні образи, серед яких – сукню в горошок, рожеву спідницю, леопардовий жакет та хіт осені – комбінезон в ромбик.
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Стилістом зйомки виступила фешн-директорка Elle Алекс Вайт. Саме вона підібрала для Селени незвичні аутфіти та створила цікавий образ.
Красуня постала перед камерами у масивних локонах та макіяжі в дусі старого Голлівуду. Візажисти підкреслили погляд темними тінями, а губи намалювали яскравою червоною помадою.
На обкладинці глянцю Селена Гомес сиділа на краєчку ліжка у чорній футболці з чорно-білим обличчям, рожевій жакардовій спідниці від Chanel, колготках в сіточку та чорних туфлях з бантиками від Giuseppe Zanotti. Образ білявки довершив чорний чокер та персні від Cartier.
Селена Гомес знялася для глянцю / Фото з інстаграму Elle
Також для фотосесії, автором якої став дует Інез ван Ламсверде і Вінуд Матадін, Селена приміряла вбрання від Gucci, Louis Vuitton, Brandon Maxwell, Miu Miu і Christian Louboutin.
На інстаграм співачки підписано 253 мільйони користувачів, тож величезна кількість прихильників висловили своє захоплення від нової зйомки.
- "Ти така гарна";
- "Королева Селена";
- "Ти виглядаєш просто приголомшливо";
- "Ти прекрасна та ідеальна";
- "Ці фото мають бути в музеї. Не можу налюбуватися тобою".
Селена Гомес знялася для глянцю / Фото з інстаграму Elle
Селена Гомес знялася для глянцю / Фото з інстаграму Elle
Селена Гомес знялася для глянцю / Фото з інстаграму Elle
Селена Гомес знялася для глянцю / Фото з інстаграму Elle
Селена Гомес знялася для глянцю / Фото з інстаграму Elle
Селена Гомес знялася для глянцю / Фото з інстаграму Elle
Селена Гомес знялася для глянцю / Фото з інстаграму Elle