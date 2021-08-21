Знаменитість стала зіркою вересневого номера та захопила мережу яскравою фотосесією. Селена Гомес приміряла модні образи, серед яких – сукню в горошок, рожеву спідницю, леопардовий жакет та хіт осені – комбінезон в ромбик.

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Стилістом зйомки виступила фешн-директорка Elle Алекс Вайт. Саме вона підібрала для Селени незвичні аутфіти та створила цікавий образ.

Красуня постала перед камерами у масивних локонах та макіяжі в дусі старого Голлівуду. Візажисти підкреслили погляд темними тінями, а губи намалювали яскравою червоною помадою.

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На обкладинці глянцю Селена Гомес сиділа на краєчку ліжка у чорній футболці з чорно-білим обличчям, рожевій жакардовій спідниці від Chanel, колготках в сіточку та чорних туфлях з бантиками від Giuseppe Zanotti. Образ білявки довершив чорний чокер та персні від Cartier.



Селена Гомес знялася для глянцю / Фото з інстаграму Elle

Також для фотосесії, автором якої став дует Інез ван Ламсверде і Вінуд Матадін, Селена приміряла вбрання від Gucci, Louis Vuitton, Brandon Maxwell, Miu Miu і Christian Louboutin.

На інстаграм співачки підписано 253 мільйони користувачів, тож величезна кількість прихильників висловили своє захоплення від нової зйомки.

"Ти така гарна";

"Королева Селена";

"Ти виглядаєш просто приголомшливо";

"Ти прекрасна та ідеальна";

"Ці фото мають бути в музеї. Не можу налюбуватися тобою".



Селена Гомес знялася для глянцю / Фото з інстаграму Elle



Селена Гомес знялася для глянцю / Фото з інстаграму Elle



Селена Гомес знялася для глянцю / Фото з інстаграму Elle



Селена Гомес знялася для глянцю / Фото з інстаграму Elle



Селена Гомес знялася для глянцю / Фото з інстаграму Elle



Селена Гомес знялася для глянцю / Фото з інстаграму Elle



Селена Гомес знялася для глянцю / Фото з інстаграму Elle