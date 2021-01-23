Супермодель Даутцен Крус святкує 36-річчя: добірка найспекотніших фото популярної білявки

Даутцен Крус – одна з найвідоміших сексуальних білявок у світі. Колишній "ангел" Victoria’s Secret виглядає настільки неперевершено, що безліч фанатів дивлячись на її бездоганне тіло, готові займатися над собою ретельніше та активніше.

У кожній новій публікації в інстаграмі Даутцен Крус вчергове доводить шанувальникам, що з кожним роком вона стає лише прекраснішою і молодшою, пише 24 канал.

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Вона може похизуватися оголеним "підсушеним" пресом з шістьма кубиками, у неї підтягнуті руки, а сідниці моделі гідні захоплення. Щоб підтримувати тіло в такій чудовій формі, Даутцен правильно харчується, веде активний спосіб життя і доглядає за собою.

Кожного дня нідерландська модель займається спортом. У її розпорядку дня – звичайна ранкова зарядка з великою кількістю стрибків, бурпі, присідання, пілатес або йога. У своїх інтерв'ю Даутцен закликає дівчат бути активними по життю.

До прикладу, завжди ходити по сходах пішки, кататися на велосипеді, більше гуляти і проводити час на відкритому повітрі. Дотримуючись цих простих правил, ви завжди будете в прекрасній формі і відмінному настрої.

Fashion 24 в день народження супермоделі згадує найкращі її фотосесії, які мотивують працювати над собою, щоб також досягнути таких результатів і мати бездоганне тіло.

Спокусливі фото Даутцен Крус



Звабливі фото супермоделі Даутцен Крус



Звабливі фото супермоделі Даутцен Крус



Звабливі фото супермоделі Даутцен Крус



Звабливі фото супермоделі Даутцен Крус



Звабливі фото супермоделі Даутцен Крус



Звабливі фото супермоделі Даутцен Крус



Звабливі фото супермоделі Даутцен Крус



Звабливі фото супермоделі Даутцен Крус