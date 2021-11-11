Сексуальна фешн-діва: Леді Гага в шоколадній сукні з розрізами на показі фільму "Дім Гуччі"

Світове турне з прем’єрою фільму "Дім Гуччі" вже стартувало у Лондоні, тож судячи з першого ефектного виходу Леді Гаги у фіолетовій сукні, дивувати своїх прихильників вона буде з кожним разом дедалі більше. Для наступної прем’єри виконавиця приміряла бездоганне шоколадне плаття.

Леді Гага зіграла у фільмі Патрицію Реджані, яка замовила вбивство свого ексчоловіка, – онука засновника Gucci Мауріціо Ґуччі, відтепер часто приміряє вбрання від Модного італійського будинку. Це не лише своєрідна реклама марки, але й данина фільму, у якому знаметість приміряла чимало розкішних елементів гардероба від люксового бренду одягу.

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Якщо під час свого першого виходу вона одягнула фірмову сукню від Gucci, а згодом і кейп з монограмою, то для свого нового виходу зірка обрала сукню з нової колекції від бренду Et Ochs. Після головної прем’єри стрічки у Лондоні, відбувся ще один показ, задля якого Леді Гага одягнула сексуальну сукню з численними вирізами.

Стилісти підібрали для знаменитої співачки та акторки плаття-комбінацію на тонких бретельках, яке не лише оголює зону декольте, але й частину тіла та ноги, які відкриває глибокий розріз посередині. Зірка фільму доповнила свій аутфіт улюбленим взуттям на масивній платформі. Цього разу вона обрала золотисті босоніжки.

Візажисти зробили для Леді Гаги бездоганний макіяж в тон до сукні. Її погляд вдосконалили темні золотисті тіні та насичена губна помада коричневого кольору. Стилісти також ефектно вклали волосся у хвильки. Завершальним штрихом стали золоті сережки, персні та браслети.



Фантастичний вихід Леді Гаги / Фото з Getty Images