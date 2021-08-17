Секрети стилю Гейлі Бібер: надихаємося найкращими образами супермоделі

Гейлі Бібер завжди серйозно ставилася до моди, ретельно підбираючи свої аутфіти для світських виходів. Зараз супермодель і дружина співака Джастіна Бібера вважається однією з головних fashion-трендсеттерок.

Стиль Гейлі Бібер користується популярністю у всіх модниць світу. Вона не лише улюблениця світових дизайнерів, але й ікона стилю для молодих дівчат, які наслідують знамениту модницю.

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Білявка не знає меж у стилі. Вона спокійно може одягнути одного дня базовий штанний костюм з кросівками, завтра приміряти сріблясті штани з чоботами на підборах, а на прийом до президента Франції прийти у сукні з оголеним животом та відкритими плечима.

Гейлі Бібер співпрацює зі стилісткою Мейв Рейлі з 2013 році. Кожна поява білявки досі не оминається увагою модних видань, а фото її образів розповсюджуються всією мережею. Щоб зрозуміти, чим захоплює it-girl увесь світ – читайте про її головні складові гардеробу.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміниВиробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Естетика 90-х

В образах Гейлі Бібер часто розпізнається естетика 90-х років: простий крій, мінімалізм та витончені аксесуари. Модель часто поєднує бейсболки з жакетами, заправляє джинси у взуття та носить штани з масивними «батьковими» кросівками.



Правила стилю Гейлі Бібер / FWD

Гра на контрастах

Основний стилістичний прийом Гейлі Бібер – поєднувати непоєднуване. Вона любить міксувати жіночність з гранжем, класику зі спортом, крикливі елементи гардероба розбавляти спокійним базовим одягом, а зимові пуховики носити з підборами.



Правила стилю Гейлі Бібер / FWD

Оверсайз та міні

Гейлі Бібер часто підкреслює свою тендітну фігуру одягом оверсайз. Окрім цього, вона любить поєднувати мішкуваті речі з довжиною міні. Модель одягає подовжений світшот замість сукні, жакет з чоловічого плеча комбінує з короткими шортами, а оверсайз-пальто з коротким платтям.



Правила стилю Гейлі Бібер / FWD

Спорт у повсякденності

З 2018 року Гейлі Бібер співпрацює з брендом спортивного одягу Adidas, тож це не могло не відобразитися на її стилі. На своєму прикладі манекенниця показує, як носити худі, топи, лосини і при цьому не виглядати просто. Велосипедки модель поєднує з білою сорочкою, джокери носить з довгим пальто, а жакети одягає поверх худі.



Правила стилю Гейлі Бібер / FWD

Гламур нульових

Нульові зараз активно повертаються, тож модниці можуть черпати натхнення з образів Гейлі. Сумка-багет, штани з накладними кишенями та короткі топи органічно вписалося у її гардероб.



Правила стилю Гейлі Бібер / FWD

Чоловічі речі

Модель впевнено демонструє на вулицях Лос-Анджелеса, що стильно виглядати можна навіть в чоловічих речах. Маскулінні сорочки, денім, футболки та мішкуваті спортивні костюми – складають значну частину її гардероба.



Правила стилю Гейлі Бібер / FWD

Аксесуари

У прикрасах Гейлі Бібер ніколи себе не обмежує. Вона часто довершує свої образи сережками-кільцями та золотистими ланцюжками на шиї. Окрім цього, майже кожен її вихід не обходиться без чорних сонцезахисних окулярів та сумки середнього розміру.



Правила стилю Гейлі Бібер / FWD