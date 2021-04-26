"Ангел" Victoria's Secret Сара Сампайо одна з перших в соціальних мережах засвітила свій образ з вечірки. Знаменитість опублікувала інстаграм-сторіс у розкішному комбінезоні Zuhair Murad.

Португальська топ-модель продемонструвала на вечірці красивий образ. Перші кадри з супермоделлю Жасмін Тукс знаменитість опублікувала на своїй особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежить понад 7 мільйонів користувачів.

До теми Вінні Гарлоу підкорила мережу сукнею кольору блакитного неба: фото з вечірки

Образ Сари Сампайо

На світську вечірку модель обрала чорний комбінезон з блискітками від ліванського модельєра Зухаїра Мурада. Виріб був оздоблений масивними наплечниками та шовковими лацканами. Особливої уваги заслуговує глибокий виріз у зоні декольте.

29-річна дівчина зробила лаконічну зачіску зібравши волосся у пучок та випустивши декілька пасм на обличчя. Сара зробила на повіках мінімалістичні чорні стрілки, а губи нафарбувала яскравою червоною помадою.

На шию модель одягнула платинове кольє та сережки у вигляді мушель. Дівчина довершила образ чорними лакованими туфлями, втім увагу прихильників прикували її шкарпетки.

"Ангел" Victoria's Secret розкішний аутфіт розбавила кумедною витівкою. Вона одягнула голубі шкарпетки з малюнками попкорну. Ймовірно, Сара просто вирішила розвеселити прихильників таким "модним" образом.



Сара Сампайо у комбінезоні Zuhair Murad / Фото з інстаграм-сторіс



Сара Сампайо у комбінезоні Zuhair Murad / Фото з інстаграм-сторіс