У вівторок, 26 січня, київський ЦУМ провів прямий ефір з зіркою популярного серіалу "Секс у великому місті". Під час онлайн-зустрічі з баїнг-директоркою ЦУМу Ольгою Чайкою головна фешіоніста світу розповіла про розвиток власного бренду, процес створення кожної колекції та найближчі плани на майбутнє.

Джерело: 24 канал

У розмові Сара розповіла, що вирішила зробити ставку просування бренду саме через інстаграм. Знаменита акторка показує прихильникам, як відбувається процес створення взуття, вибору тканин та деталей.

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Всі пам’ятають Паркер з культового серіалу, як затяту модницю, однак відповідаючи на запитання шанувальників про трьох улюблених дизайнерів, акторка зазначила, що у неї немає улюбленців. Папараці часто помічають Сару біля її бутика, а в розмові вона зазначила, що їй найбільше подобається проводити час у своєму магазині.

Сара Джессіка Паркер у 2014 році запустила власну лінію одягу. Тепер головна акторка культового серіалу "Секс у великому місті" є дизайнеркою власного бренду взуття SJP by Sarah Jessica Parker.

Колекція взуття виготовляється вручну найкращими італійськими шевцями. У дизайні свого взуття Паркер робить ставку на поєднання жіночої форми та яскравих відтінків. Сара Джессіка Паркер прикрашає туфлі атласом насичених кольорів та помітними брошками.

У київському ЦУМі представлені деякі моделі стильних туфлів, серед них – атласні туфлі Manolo Blahnik, в яких екранна Керрі Бредшоу вийшла заміж. Для власного бренду Паркер перетворила ці туфлі в десятки варіантів-копій і продає їх в три рази дешевше від оригіналу.



Взуття Сари Джессіки Паркер коштує понад 10 тисяч гривень / ЦУМ

На зустріч з баїнг-директоркою ЦУМу Сара Джессіка Паркер з’явилася у маренговому пуловері з довгим сріблястим ланцюжком та світлими штанами. Свій образ вона довершила чорною захисною маскою з блискітками, а довге волосся зав’язала в косичку.

На обличчі акторка зробила звичний для себе мейк. Останні кілька років актриса робить лише насичений макіяж smoky eyes.