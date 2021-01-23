Американська акторка, зірка стрічки "Секс і місто" Сара Джессіка Паркер зустрінеться з українськими прихильниками. Грандіозна зустріч відбудеться в онлайн-форматі, проте обіцяє бути незабутньою. Усі деталі щодо цієї фантастичної події – читайте далі.

Якщо ви мріяли провести вечір за розмовою із Сарою Джессікою Паркер, то вже за лічені дні ця мрія може стати реальністю. На офіційній сторінці столичного ЦУМ в інстаграмі опублікували допис, де розповіли про онлайн-зустріч з голлівудською зіркою, а тепер ще й відомою дизайнеркою.

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Онлайн-зустріч із Сарою Джессікою Паркер

Прямий ефір з улюбленою акторкою з культового серіалу "Секс і місто" відбудеться на інстаграм-сторінці ЦУМу в вівторок, 26 січня, о 17:00.

Сара Джессіка Паркер нині також є дизайнеркою власного бренду взуття SJP by Sarah Jessica Parker. Саме на цій сфері її діяльності буде закцентована увага.

Модераторкою онлайн-зустрічі стане баїнг-директорка ЦУМу Ольга Чайка. Під час розмови улюблениця мільйонів глядачів розповість про свої плани щодо розвитку бренду, процес створення кожної колекції, а також поділиться історією про улюблену пару взуття.

До довгоочікуваної трансляції зможе долучитися будь-хто. Також кожен охочий може залишити запитання для Сари Джессіки у коментарях під дописом. Найцікавіші з них Ольга Чайка озвучить в ефірі, який відбудеться вже через декілька днів.