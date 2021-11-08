Сара Джессіка Паркер підкорила мережу зйомкою для глянцю Vogue у стилі Керрі Бредшоу: фото

Американська акторка Сара Джессіка Паркер стала головною героїнею глянцю Vogue. Знаменитість знялася для обкладинки грудневого номера в образах у стилі Керрі Бредшоу.

У грудні відбудеться довгоочікувана прем’єра культового серіалу "Секс у великому місті", який отримав назву "Історія продовжується". Саме тому 56-річна акторка стала героїнею останнього номера в цьому році.

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На обкладинці глянцю знаменитість постала у розкішній пудровій сукні від італійського бренду Dolce & Gabbana. Кутюрний виріб розшитий великими бутонами квітів. Стилісти зав’язали Сарі лаконічний пучок на волоссі та довершили образ браслетом. Акторка позувала у студії в профіль. Титульний кадр супроводжує заголовок "Історія триває... SJP (Сара Джессіка Паркер) повертається".



Сара Джессіка Паркер знялася для глянцю Vogue / Фото з інстаграму

Фотографом став Данієль Джексон, а за стиль акторки відповідала Табіта Сіммонс. Для глянцевого журналу акторка приміряла вбрання від знаменитих брендів. Вона позувала в сукні від Fendi Couture, прикрасах Dior, сукні від Alexander McQueen, одягнула пальто Chanel, капелюх Valentino і взуття від власного бренду SJP by Sarah Jessica Parker.



Сара Джессіка Паркер знялася для глянцю Vogue / Фото з інстаграму

У розмові з журналістами Сара Джессіка Паркер розповіла, що під час зйомок зіткнулася з критикою в мережі. Користувачі почали сильно обговорювати наскільки сильно постаріли головні героїні серіалу, і порівнювати з тим, якими вони були понад 20 років тому. Акторка виступає проти ейджизму та зазначає, що чоловіків не лякає її теперішній зовнішній вигляд, головними критиками виступають жінки.

"У мережі кожному є що сказати щодо моїх зморшок чи сивини. Таке відчуття, що люди не хочуть, щоб ми були в гармонії із собою незалежно від того, природним шляхом ми вибираємо старіти чи ні. Я знаю, як я виглядаю. У мене немає вибору. Що мені із цим зробити? Перестати старіти? Чи, може, зникнути?", – зазначила акторка.



Сара Джессіка Паркер знялася для глянцю Vogue / Фото з інстаграму



Сара Джессіка Паркер знялася для глянцю Vogue / Фото з інстаграму