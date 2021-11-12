Cальма Гаєк долучилася до зіркового акторського складу фільму "Дім Гуччі" режисера Рідлі Скотта. Знаменитість зіграла ясновидицю та подругу Патриції Реджані, яку зіграла Леді Гага.

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Сюжет фільму розгортається навколо вбивства Мауріціо Гуччі, який очолював Модний будинок. У 1995 році кілер застрелив чоловіка біля власного офісу. Вбивство замовила його дружина Патриція Реджані, яку визнали винною. У в’язниці вона провела 18 років, вийшовши на свободу у 2016 році.

Сальма Гаєк поспішала на другий показ фільму, який також відбувся у Лондоні. Знаменитість одягнула морквяну довгу сукню з атласу в бежевий маковий принт у стилі 70-х років. Плаття було доповнене романтичними деталями у вигляді сріблястих рукавів воланів.

Акторка доповнила образ золотистими босоніжками та перснями. Вона зробила на волоссі кучері та насичений макіяж на обличчі в коричневих тонах.



Стильний образ Сальми Гаєк / Фото з Getty Images

Трейлер фільму "Дім Гуччі": дивіться онлайн