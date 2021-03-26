Популярна кіноакторка, режисерка та продюсера Сальма Гаєк зачарувала мережу стильною фотосесією. Знаменитість продемонструвала кілька весняних образів, які їй неймовірно личать.

Сальма Гаєк є з тих жінок, які доводять те, що вік – це не лише число у паспорті, а й зовнішність та внутрішня енергія. Так, акторка у 54 роки може похизуватися спокусливими формами та розкішною фотосесією, яка лише підкреслює її граційність та красу.

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Кадри з фотосесії голлівудська акторка опублікувала на своїй особистій сторінці в інстаграмі. Вона позувала у чорній сукні з рожевими трояндами з довгими та широкими рукавами. Її образ довершували мінімалістичні сережки та розпущене волосся.

На іншому кадрі Сальма постала також у чорній сукні з квітами, втім цікавішого крою. Фасон сукні з оголеними плечима доповнював шлейф навколо шиї. На цьому кадрі Гаєк зібрала волосся.

Голлівудська акторка також приміряла чорну блузку та широкі штани зі стилізованим орнаментом тваринних та рослинних мотивів. Довершили її образ оксамитові босоніжки на широкому каблуці.

Останній кадр знаменитості вийшов дуже ніжним. Сальма Гаєк постала перед камерою у голубій квітковій блузці з пишними оборками на рукавах. Стилісти доповнили цей образ чорною спіднницею. Візажисти зробили Сальмі красивий макіяж. Повіки намалювали коричневими тінями, підвівши чорним лайнером, а губи нафарбували нюдовою помадою.

"Щаслива, що весна до нас повернула", – підписала кадри знаменитість.

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Декілька днів тому акторка опублікувала кадр в інстаграмі, який спантеличив її 17-мільйонну аудиторію. Сальма лежала на дивані з фіксатором на нозі. У дописі вона розповіла, що вивихнула щиколотку.

"Немає нічого кращого, ніж читати книгу про Фріду Кало, коли ви вивихнули щиколотку", – написала Сальма Гаєк.