Успішна американська модель Гейлі Бібер зачарувала прихильників трендовим образом. Папараці зазнімкували знаменитість у салатовому образі.

Гейлі Бібер диктує тренди світовим модницям. Дружина канадського співака Джастіна Бібера відправилася на ділові переговори в ультракоротких шортах та об’ємному неоновому жакеті з наплечниками. В мережі користувачі зазначають, що цей образ Гейлі надзвичайно личить.

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Для нового виходу Гейлі обрала білу класичну майку на бретельках та короткі джинсові шорти. Зверху вона одягнула салатовий жакет. Свій образ вона довершила зеленими босоніжками з квадратним носком. Такий літній образ підкреслив стрункі та довгі ноги Гейлі Бібер.

Аутфіт зірка стрітстайлу доповнила золотистою прикрасою на шиї та сережками-кільцями. Також вона одягнула чорні сонцезахисні окуляри. Бездоганний стильний образ вона довершила культовою сумкою бренду Bottega Veneta The Mini Jodie.



Стильний образ Гейлі Бібер / Copyright



Стильний образ Гейлі Бібер / Copyright

Стильні образи Гейлі Бібер

– Гейлі Бібер показує з чим носити широкі штани цієї весни;

– Як носити пальто оверсайз за прикладом Гейлі Бібер.