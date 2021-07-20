Салатовий костюм та білі туфлі: ідеальний образ для важливої події від Ельзи Госк

Популярна шведська модель Ельза Госк постійно публікує модні виходи. В одному зі своїх останніх дописів модниця показала черговий розкішний образ у штанному костюмі.

Білявка зараз активно приділяє час материнству. Ельза разом з бойфрендом Томом Дейлі виховують маленьку донечку Тууліккі. Шведка кілька років не виходила на модні подіуми, втім її інстаграм-сторінка, за якою стежать понад 6 мільйонів людей зі всього світу, допомагає їй заробляти кошти.

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Ельза, як і багато інших інфлюенсерів, співпрацює з багатьма компаніями рекламуючи їхній продукт. Так, вже кілька сезонів Ельза є амбасадоркою телефона Samsung Galaxy. Для зйомок рекламних фото шведка завжди підбирає ефектні образи.

Яскраві аутфіти влітку пасують найкраще, тож треба користуватися можливістю та вигулювати кольорові елементи гардеробу, поки вони перебувають на піку популярності. У спекотний літній день Ельза Госк вирішила знятися у салатовому штанному костюмі.

Ельза Госк одягнула штани та подовжений жакет оверсайз одного кольору. Такий самодостатній наряд манекенниця не стала переобтяжувати зайвими елементами гардероба чи прикрасами. Білявка обмежилася лише парою білих туфлів-човників на підборах.

Своє кучеряве волосся вона розпустила, а перед камерою позувала з телефоном у руках. Голубі очі знаменитість підкреслила масивними чорними стрілками, а губи намалювала коричневою помадою.



Дивовижний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму

Стильні образи Ельзи Госк

– Ельза Госк обирає купальник і панаму одного кольору;

– Шведка вирушила на прогулянку у голубій сорочці та бейсболці;

– "Ангел" Victoria's Secret Ельза Госк показує наймодніший чорний аутфіт.